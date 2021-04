Croce Rossa Sammarinese: continua l'attività nella lotta contro il covid

Sentiamo Giuliano Giardi e Giorgio Urbinati

La Croce Rossa Sammarinese continua la sua attività, completamente a titolo gratuito, nella lotta contro il covid. Numerosissime le missioni affrontate in questi mesi: dal trasporto degli ammalati, anche contagiosi, alla consegna di farmaci. Tutti compiti che hanno impegnato il corpo in notevoli investimenti, soprattutto di natura economica, per la protezione di volontari, mezzi e ambienti.









È possibile sostenere la Croce Rossa Sammarinese in varie maniere: iscrivendosi alla CRS, destinando il contributo del 3X1000 alla Croce Rossa Sammarinese nella denuncia dei redditi o facendo una donazione presso tutte le banche sammarinesi. Il direttivo inoltre sottolinea il grande impegno dai volontari ringraziandoli per l'abnegazione, la dedizione e l'altruismo che stanno continuando a mettere in campo per affrontare l'epidemia.

Nel servizio l'intervista a Giuliano Giardi (Vice Presidente Croce Rossa Sammarinese) e Giorgio Urbinati (Ispettore corpi volontari soccorso)