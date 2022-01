Decreto anti-covid: ecco le novità dopo la ratifica in Aula

Si conta purtroppo un nuovo decesso legato al Covid a San Marino, il 107esimo da inizio pandemia. Sono 186 i nuovi positivi rilevati a fronte però di 233 guarigioni. I casi totali attivi tornano così sotto la soglia dei 1.700: sono 1.684. Salgono invece le ospedalizzazioni: 12 i ricoverati, di cui 4 nel reparto di terapia intensiva; 500 le persone in quarantena domiciliare.

Pubblicato sul Bollettino Ufficiale il decreto 6 dopo la ratifica in aula. Come anticipato ieri si amplia da 150 a 180 giorni, a partire dal primo febbraio, la validità del super green pass. Nel testo non compare più la limitazione, per le attività di ristorazione, di 4 persone al tavolo. Limite però previsto nuovamente a partire dal 31 gennaio aumentato a 6 persone, sempre derogabile nel caso in cui tutti i soggetti appartengano allo stesso nucleo familiare. Per l'asporto, dal 31 gennaio, non servirà più nessuna certificazione, sarà sufficiente indossare una mascherina FFP2. Basterà inoltre il raggiungimento di una sola soglia, su contagi, ospedalizzazioni o terapie intensive, per ridurre le restrizioni. Nella versione originale del Decreto occorreva raggiungerle tutte e tre contemporaneamente.

In Italia il deputato della Lega Simone Billi ha depositato un emendamento al decreto Milleproroghe, il cui voto è slittato a causa delle elezioni del presidente della Repubblica, che prevede un rinvio di un ulteriore mese, dunque dal 28 febbraio al 31 marzo, delle deroghe speciali previste per consentire agli italiani residenti a San Marino di completare il proprio ciclo vaccinale. “Grazie ai funzionari del gruppo parlamentare e alla Farnesina – ha spiegato Billi – abbiamo un primo passo per permettere agli italiani a San Marino di ottenere il certificato verde rafforzato valido anche in Italia”.