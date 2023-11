Decreto polizia mortuaria, nuovo incontro per Città e Borgo

Proseguono i confronti con la cittadinanza, voluti dalla Segreteria Interni in collaborazione con le Giunte di Castello, per spiegare il decreto delegato in materia di Polizia Mortuaria, visto l'avvicinarsi delle scadenze delle concessioni più datate in materia di loculi. Dopo Fiorentino e Domagnano, ieri la serata pubblica a Murata, insieme ai Capitani di Castello di Città, Tomaso Rossini e di Borgo Maggiore, Barbara Bollini.

Partecipazione per un tema sentito, che tocca tutti, e tante le domande poste al Segretario agli Interni, Gian Nicola Berti e alla Dirigente dell'Ufficio Stato Civile, Marialaura Marinozzi, che ha aperto alla possibilità di appuntamenti per chiarimenti ulteriori, legati a casi specifici.