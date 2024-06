Difficoltà a reperire personale per bar, alberghi e ristoranti: USL chiede misure migliorative

Qualità dell'occupazione: ne parla l'USL, guardando in particolare al settore dei servizi, con la preoccupazione espressa dal Segretario di Federazione, Marco Santolini, rispetto al problema del reperimento di personale per bar, alberghi e ristoranti. Condizioni di lavoro difficili, salari insufficienti e mancanza di stabilità lavorativa - dice - hanno creato un ambiente non attrattivo. Chiede così di porre misure migliorative su questi tre aspetti, senza dimenticare la formazione e la sicurezza sul lavoro. Il Segretario Generale Francesca Busignani non tralascia gli ambiti del contrasto alla violenza e discriminazione, nonché della promozione dell'equilibrio tra vita lavorativa e privata.

