Diffondere la cultura della sicurezza. A San Marino, per la prima volta, "Io non Rischio"

Se la sicurezza è un impegno collettivo, allora la cultura della prevenzione deve essere a portata di tutti. E' nata da questo presupposto la campagna di comunicazione pubblica “Io non rischio” che da anni porta per due giorni volontarie e volontari della protezione civile in mille piazze italiane. Per la prima volta oggi e domani punti informativi anche a San Marino, in piazza Grande, a Borgo Maggiore.

Ciascuno può contribuire a fare la differenza per ridurre rischi come terremoto, alluvione, maremoto. E non è mai troppo presto per imparare. Messaggi chiari e riconoscibili, per sensibilizzare sulle buone pratiche di protezione civile, basate sulla sinergia tra scienza, volontariato e istituzioni. Un week end per trasformare, 365 giorni l’anno, la consapevolezza in azione.

Nel video l'intervista a Valentina Ugolini, tecnico del servizio Protezione civile RSM.