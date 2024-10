Dimissioni di un medico in Pediatria, Segretario Mularoni: "Nessun allarme, servizi sono garantiti"

Il reparto Pediatria

“Nessun allarme nel reparto di Pediatria: i servizi sono garantiti”. Ad assicurarlo è il segretario alla Sanità, Mariella Mularoni, dopo le dimissioni della dottoressa Beatrice Del Vecchio. Si tratta dell'ultima defezione in un reparto che, nei mesi scorsi, ha visto dimettersi anche la primaria Laura Viola.

Il segretario Mularoni, però, allontana lo scenario di futuri disservizi per i pazienti pediatrici. “Nessun ambulatorio è stato annullato”, sottolinea, spiegando che entro ottobre arriverà il bando per due dottori. Il reparto è guidato temporaneamente da Elisabetta Muccioli e la dottoressa Del Vecchio presterà servizio almeno fino a gennaio.

Questione annosa quella legata alle difficoltà per San Marino di trovare medici. Nonostante tutto, però, sono gli stessi sanitari a dirsi fiduciosi. Sullo sfondo alcuni elementi sono cambiati, in meglio, spiega l'Associazione sammarinese medici ospedalieri. L'avvicinamento all'Unione europea, afferma il presidente Asmo, Antonio Battistini, consentirà di superare i noti problemi sul piano previdenziale. Altro aiuto arriva dagli accordi della Segreteria con le università. “Il periodo più critico sembra passato”, prosegue Battistini. Anche se reparti come la Pediatria, conclude, tanto sul Titano quanto oltreconfine, registrano ciclicamente delle criticità.

Novità per altre due aree dell'Iss spesso interessate da carenza di personale. A Ostetricia e Ginecologia è entrato in servizio il nuovo primario Antonino Lo Re. Per la medicina di base il bando, già uscito, per assumere un nuovo dottore.