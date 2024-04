È accordo sui tartufi tra San Marino ed Emilia Romagna

A Bologna, è stato siglato “l’accordo per il riconoscimento dell’abilitazione per la ricerca e la raccolta dei tartufi conseguita nel territorio dell’altra Parte nonché per l’adozione di tutte le misure necessarie atte a conseguire un’effettiva collaborazione tra le parti”. La firma del Segretario di Stato per il Territorio, Stefano Canti, accompagnato dal Direttore di Dipartimento, Alessandra Guidi, è avvenuta nella sede della Regione Emilia Romagna.

Ad accogliere la delegazione sammarinese l’Assessore Regionale con delega all’Agricoltura, Alessio Mammi. L'accordo di collaborazione diretta nel settore agricolo nell’ambito della ricerca e della raccolta dei tartufi e della valorizzazione del patrimonio tartufigeno, è alla base della consapevolezza di mirare ad un unico obiettivo ovvero quello di supportarsi vicendevolmente nell’attività di formazione e aggiornamento, favorendo la partecipazione reciproca a specifici corsi, incontri e convegni nonché la collaborazione con le università o altri istituti di ricerca.

Per Le parti l'obiettivo resta lo sviluppo del settore agricolo e nel caso specifico la riproduzione del tartufo nei rispettivi territori.