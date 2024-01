Eventi San Marino 2024: tra conferme e novità, ecco il palinsesto

Nel video le interviste a Federico Pedini Amati (segretario al Turismo) e Alessandra Renzi (direttrice Ufficio Turismo)

Il 70% del 2024 è coperto da eventi: quest'anno sono 259 le giornate riempite – con nuove proposte che potrebbero aggiungersi –, contro le 216 del 2023. Tra le novità c'è il contributo per eventi nei Castelli: circa tremila euro a giunta da destinare ad associazioni ed enti locali. Nel palinsesto stilato dalla Segreteria Turismo, con quasi 80 appuntamenti, c'è almeno un evento di peso per ogni mese: il 24 gennaio torna il ballo liscio con l'Arena del Folk. Esattamente un mese dopo (24 febbraio) la finalissima di Una voce per San Marino – proprio in questi giorni si sono iscritti alcuni cantanti famosi.

A marzo torna il Festival internazionale della magia (15-17 marzo), edizione condotta da Enzo Iachetti. Con la bella stagione Energika (25-28 aprile), Calici di bolle (29 maggio-2 giugno) e Rapublic (14-15 giugno). A luglio il tradizionale appuntamento con le Giornate medioevali (26-28 luglio). A diversi agosto lo Smiaf (2-4 agosto) e San Marino Comics (23-25 agosto). Dal 6 all'8 settembre la motogp con il Gran premio di San Marino. E in quel periodo non si esclude un evento di Redbull sul Titano. Un ottobre di paura con le iniziative legate ad Halloween, a cui si collega Cioccolati, i primi due giorni di novembre. Si chiude con il Natale delle Meraviglie, dal 30 novembre al 6 gennaio. Non mancano poi rievocazioni e tornei, concerti, iniziative per famiglie e per il palato. Oltre a Wellness - con Fluxo che organizzerà corsi tutti i giorni, da giugno ad agosto, in centro storico -, sport, con tennis e Rallylegend, raduni ed eventi religiosi. Il mese prossimo intanto (18 febbraio) la cerimonia d'ingresso di San Marino tra i Borghi più belli d'Italia.

“Grazie alla continua ricerca di sinergie pubblico-privato e sponsorizzazioni – sottolineano dalla Segreteria – in 4 anni abbiamo restituito oltre un milione alle casse dello Stato”. "Abbiamo dovuto correre per presentare questo calendario di eventi - spiega il segretario al Turismo, Federico Pedini Amati - perché, con le elezioni a maggio, ci dobbiamo portare avanti con le delibere e con il lavoro, per arrivare a coprire almeno il mese di luglio. Siamo contenti perché rimangono numerose richieste per fare manifestazioni, grazie alle quali facciamo lavorare 61 aziende in Repubblica".

Tra gli eventi più importanti, già in corso con le selezioni, Una Voce per San Marino. "I contest sono diventati molto importanti - commenta Alessandra Renzi, direttrice dell'Ufficio Turismo - perché, oltre a promuovere San Marino fuori dai confini, portano gente dentro il territorio, così le attività possono lavorare anche fuori stagione".

Nel video le interviste a Federico Pedini Amati (segretario al Turismo) e Alessandra Renzi (direttrice Ufficio Turismo)