Evoluzione COT, Mularoni: “Una mia priorità, per recuperare il rapporto medico-paziente”

Nel video le interviste a Mariella Mularoni, Segretario alla Sanità; Pierluigi Arcangeli, direttore dipartimento socio sanitario; Andrea Belluzzi, Istruzione e Università

Dopo il passaggio in Commissione Sanità, il punto - politico e operativo – sul superamento della COT, verso l'infermiere di famiglia e di comunità:

“Oggi siamo veramente soddisfatti perché abbiamo raggiunto questo obiettivo, che era una tra le priorità che mi ero posta sin dal mio insediamento alla Segreteria: quello di andare verso un'evoluzione della COT e quindi recuperare quel rapporto del paziente con il proprio medico, con il proprio infermiere, quel rapporto di fiducia che è mancato negli ultimi anni. Vogliamo riportare la gente nei Centri Sanitari, eliminare quel filtro che c'è ancora oggi tra i pazienti e il proprio medico”.

Ricorda la genesi della COT il Direttore Sanitario, Sergio Rabini: “L'unico strumento allora fattibile per sopperire alle difficoltà acuite nel post-Covid – dice – ma ora superato”. Rivendica la bontà del servizio in un momento di criticità il Direttore del Dipartimento Cure Primarie, Agostino Ceccarini, partendo dai risultati che la Cot ha prodotto nel primo anno di attività, passando dal 19% all'87,5% di risposte. Il Direttore del Dipartimento Socio Sanitario, Pier Luigi Arcangeli torna sul nuovo approccio nell'esplicitare che cosa cambierà:

“Il personale sanitario, altamente qualificato, attualmente presente nella Centrale Operativa Territoriale, in sede centrale, viene fisicamente distribuito nei Centri Sanitari. Noi andiamo a portare la conoscenza che abbiamo acquisito in questo anno di attività della COT nei Centri Sanitari, dando un significato non solo rispetto al numero di risposte, quindi quantitativo, ma anche di qualità della risposta, integrazione con il Centro Sanitario, massima collaborazione con le altre figure del Centro Sanitario”.

“Una nuova organizzazione – chiosa il Direttore Generale dell'ISS, Francesco Bevere – che consentirà al medico di essere perno dell'assistenza, sempre più centrale, nell'attività clinica, diagnostica e terapeutica”. Plaude poi all'ordine del giorno passato all'unanimità in Commissione e che impegna i Segretari alla Sanità e all'Istruzione a dare attuazione ai protocolli d'Intesa sottoscritti con Università italiane per riservare posti a studenti sammarinesi nei corsi di laurea e nelle specializzazioni:

“Penso a un progetto con l'Università di Ancona per il personale sanitario – spiega il Segretario alla Cultura e Università, Andrea Belluzzi -; penso alle varie attività per gli specializzandi; penso all'Università di Modena, Reggio Emilia e Ferrara in particolare. Ora c'è da dare, sviluppo implementare questo accordo qui e con la Cattolica, che è un po' più articolato, ha qualche complessità in più... Ma con la collega abbiamo – subito, dal suo insediamento - guardato per poterlo rendere pienamente operativo io mi auguro entro l'anno”.

