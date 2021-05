“Facciamo luce sulla fibromialgia”: l'appello del gruppo facebook Fibromialgici Sammarinesi

Ieri, 12 maggio per la Giornata mondiale della fibromialgia, la Terza Torre si è colorata di viola per fare luce e sensibilizzare verso una sindrome dolorosa e invalidante che in Italia e nella Repubblica di San Marino non è ancora riconosciuta, ma che colpisce circa 3 milioni di persone, il 90% dei casi sono donne.

E proprio in serata, alcuni rappresentanti del gruppo facebook Fibromialgici Sammarinesi, nato circa 6 anni fa, hanno raggiunto l'area della Terza Torre, “nonostante i forti dolori che ci contraddistinguono – scrivono – per dare un segnale e visibilità ai tanti che non ci conoscono e non sanno cos’è la fibromialgia. Speriamo che d'ora in poi quella luce non si disperda nel buio della notte, bensì dia speranza a tante persone affette da questa grave malattia e di poter porre le basi solide per costituire un’associazione sammarinese dove chiunque ne abbia la necessità potrà trovare le risposte che sta cercando in ambito medico e sociale”.

"Come gruppo – continuano - vorremmo, che a San Marino venisse riconosciuta la nostra malattia e di poter accedere a tutte le cure a noi dedicate, esenzioni della spesa sanitaria, di poter fare visite mediche specifiche fuori territorio, riconoscimento dell’invalidità per la fibromialgia e accedere alla cannabis terapeutica”.