Festa non autorizzata: Rabini, "Sono astemio. Ero lì insieme a mia moglie per delle compere"

Rabini: "Non ho inviato alcuna mail":

https://www.sanmarinortv.sm/news/attualita-c4/mail-di-rabini-e-una-fake-pronto-a-sporgere-denuncia-in-gendarmeria-a203649



Poche righe inviate alla stampa, per spiegare che si trovava in via Gino Giacomini, la sera della festa, ma per fare degli acquisti insieme alla moglie. A diversi giorni dall'evento e soprattutto dal clamore mediatico e social che lo indicava come presente, Sergio Rabini risponde: "E' stato indicato che io avrei partecipato a questa festa e che avrei consumato alcool in modalità esagerata fino a risultare completamente ubriaco. Tengo a precisare che tutte queste informazioni sono totalmente false, in primo luogo in quanto come persona sono impossibilitato a bere alcolici in quanto completamente astemio".









Sulla sua presenza sul posto, notata da terzi, il direttore sanitario spiega di aver "incontrato persone di mia conoscenza mentre ero in compagnia di mia moglie a compiere acquisti nella bottega di fronte all'evento. Sono inoltre a spiegare che ho salutato cordialmente intrattenendomi non più di 5 minuti salutando le persone presenti tra cui il Segretario di Stato con delega alla Sanità Roberto Ciavatta il quale mi ha chiesto di soffermarmi per il saluto di cui sopra". Rabini ribadisce poi la totale estraneità all'organizzazione dell'evento "di cui io sono venuto a conoscenza esclusivamente nel momento in cui sono incorso nel passaggio di via Gino Giacomini per motivi esclusivamente fortuiti".