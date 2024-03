Fibrillazioni all'Iss, due primari potrebbero lasciare

Due primari dell'Ospedale di San Marino avrebbero rassegnato le dimissioni. La questione è stata resa pubblica nell'Aula del Consiglio con Paolo Rondelli di Rete che ha esternato la propria preoccupazione per – ha detto – “una voce che circola con insistenza”, con conseguente richiesta di delucidazioni al Segreteria di Stato alla Sanità, Mariella Mularoni. Secondo indiscrezioni, i reparti che potrebbero perdere la guida sono quelli di Pediatria e Oncologia. Fra le ragioni quella della carenza di personale e le assunzioni di professionisti con inquadramenti non in linea con i dipendenti Iss. Sullo sfondo l'annosa questione pensioni e totalizzazione dei periodi di lavoro svolto in più Stati.

Seguiranno aggiornamenti