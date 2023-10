Halloween da brividi a San Marino con la Casa dei Fantasmi, in centro anche la festa del cioccolato

Eventi da brivido per grandi e piccoli a San Marino per festeggiare Halloween: in centro storico la Casa dei fantasmi, con le storie di paura e mistero, tra zombie, streghe e spiriti. Apertura: il 31 ottobre e il 1 novembre dalle 16 alle 20 nei locali della Segreteria di Stato al Turismo.

Fino al 5 novembre, sempre in centro storico, tante prelibatezze con CioccolaTi, la festa del cioccolato, tra via Eugippo e i suoi stand con nove maestri cioccolatieri, insieme agli show cooking e ai laboratori per bambini alla Cava dei Balestrieri, fino ai mercatini in via Donna Felicissima. Inaugurazione: mercoledì 1 novembre alla Galleria Carisp.

Nel video le immagini della Casa dei fantasmi