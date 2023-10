Halloween, San Marino sfiora sold out

Complice un'estate di San Martino che quest'anno ha tenuto per mano le temperature di settembre senza cedere spazio ad incursioni autunnali, le prenotazioni negli hotel per il ponte di Ognissanti sono molto positive sul Titano. Un po' come a Rimini, che qualche giorno fa aveva brindato ad un numero di prenotazioni insperato, dal momento che Ognissanti quest’anno cade tra martedì e mercoledì.

Le prove generali il capoluogo romagnolo le aveva fatte lo scorso fine settimana, nel corso del quale turisti italiani e stranieri hanno giocato d'anticipo, scegliendo Rimini per via del mare e per le proposte culturali di una città che sta riscoprendo la sua storia. Per il prossimo fine settimane le prenotazioni sfiorano il 90%: a fare da traino- spiegano gli operatori turistici romagnoli - i parchi tematici, che propongono iniziative legate a pacchetti ad hoc, che comprendono anche eventi per i più piccoli con ’truccabimbi’.

La percentuale conquistata da San Marino non cambia molto rispetto a Rimini: se lo scorso fine settimana sul Titano prenotazioni hanno viaggiate su un buon 65/ 70%, per il 3, 4 e 5 novembre si arriva addirittura a sfiorare il 90% dell'occupazione totale. Un “pieno” di Halloween insperato, merito di meteo ed eventi, che conferma un appeal che non è evidentemente sfuggito ai vacanzieri di novembre, un esodo quantificato in 8 milioni e 400 mila italiani. Ovunque, la stessa formula: pernottamento e colazione, ed una durata del soggiorno che difficilmente supera le due notti.

Poi si penserà al Natale, mentre Rimini dal 7 al 10 novembre è di nuovo sold out per Ecomondo.