Il canto di Maria Sole: dall'Ospedale di San Marino una storia di vita e di speranza

Nel servizio le emozioni di Laura Viola (Direttore Pediatria ISS) e Sergio Rabini (Direttore generale ISS) e il canto di Maria Sole.

La voglia di gioire della vita anche quando questa ti pone di fronte alla sfida più dura. È il potente messaggio di speranza che arriva da Maria Sole (5 anni) e dalla sua famiglia al termine del primo ciclo di chemioterapia della bambina.

Oggi per lei una festa a sorpresa per sottolineare un traguardo importante nel percorso di cure che ha visto l'Ospedale di San Marino in prima linea, in una rete integrata con gli Ospedali di Rimini e Bologna.

Per Maria Sole le stanze del reparto di oncologia e l'affetto di chi l'ha curata sono state il rifugio dove trovare forza durante questo difficile percorso. Ma insieme a loro anche l'amore per i Ricchi e Poveri...

