Il giorno della Reggenza: le suggestioni della cerimonia di insediamento

Brilla ancora una volta per protocollo e significato la Cerimonia di Insediamento delle più Alte cariche dello Stato. Oscar Mina e Paolo Rondelli sono i nuovi Capitani Reggenti. Per Mina è la seconda volta; mentre per Rondelli il primato di diventare il primo Capo di Stato al mondo appartenente alla comunità LGBT+.

Succedono a Francesco Mussoni e Giacomo Simoncini, interpreti di un mandato improntato fortemente sulle relazioni internazionali, ma anche giustizia, ambiente, guerra russo- ucraina.

Avvio con l'alzabandiera in Piazza della Libertà. Il Corteo militare si sposta poi a Palazzo Valloni, dove avviene l'omaggio del corpo diplomatico e consolare accreditato con le rituali presentazioni e strette di mano, chiuse – come vuole la consuetudine - dall'oratore ufficiale: la Ministra della Giustizia del Governo Italiano, Marta Cartabia. Quindi l'indirizzo di saluto alla Reggenza del Nunzio apostolico, Monsignor Emil Paul Tscherrig: la guerra che irrompe nella fase di ripartenza post Covid e richiama l'importanza di ricercare sempre la via del dialogo. “Attiva sollecitazione verso i percorsi di pace” che arriva anche dalla Reggenza nel discorso di ingresso. Denso anche il passaggio sulla neutralità, insieme al focus sull'accoglienza offerta ai profughi ucraini, “un'altra bella pagina di umanità solidale”.

Dal Valloni il Corteo si distende dunque lungo le contrade del centro fino a Palazzo Pubblico per l’incontro con la Reggenza uscente. Pochi minuti di colloquio e il corteo si ricompone per sfilare verso la Basilica del Santo e lì assistere alla Messa solenne celebrata dal Vescovo di San Marino – Montefeltro, Monsignor Andrea Turazzi.

Al termine della funzione religiosa, il ritorno a Palazzo Pubblico per l’ultimo atto, il passaggio dei poteri, culmine della cerimonia. Ma prima l’orazione ufficiale tenuta dalla Ministra Cartabia sottolineata al termine da un lungo applauso. Infine la formula di giuramento in latino, letta dal Segretario di Stato agli Interni, Elena Tonnini, e lo Scambio del Collare di Gran Maestro dell’Ordine di San Marino.

Sulle note dell'Inno nazionale, il Titano saluta infine i Capitani Reggenti, Oscar Mina e Paolo Rondelli.