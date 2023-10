Il Grande gioco: questa sera il primo appuntamento con Dario Fabbri e Gianmarco Morosini

Primo appuntamento, questa sera, alle 21, con "Il Grande Gioco": programma di geopolitica focalizzato sugli approfondimenti di Dario Fabbri. Insieme al Direttore di Domino, in studio, Gianmarco Morosini. "Le radici del caos", il titolo - e filo rosso - della puntata; con un'analisi ad ampio spettro dell'attuale quadro internazionale. Il Medio Oriente in fiamme, l'ormai cronicizzato conflitto in Ucraina, le tensioni nell'Indo-Pacifico. Riflessioni sulle possibili cause strutturali di una fase così convulsa e pericolosa.