Il primo network televisivo australiano dedica uno speciale a San Marino

Seven Network, il canale più visto in Australia, ha dedicato al Titano un breve speciale all'interno del notiziario 7 News. Nell'approfondimento un analisi della situazione interna del territorio, definita una "lotta per la sopravvivenza" dal giornalista Hugh Whitfeld. Il Titano, secondo il reporter, "non si è mai ripreso dalla crisi finanziaria globale in cui le banche del paese hanno subito un grosso colpo". All'interno dell'approfondimento anche interviste ad Augusto Gatti, all'ex Capitano Reggente Luca Santolini e al Direttore del Dipartimento Turismo, Gloria Licini.

Il servizio integrale