Il Rifugio APAS ha un nuovo gattile

Nel video l'intervista a Emanuela Stolfi, Presidente APAS.

Dopo 18 mesi di lavoro intenso da parte di maestranze, ditte private e l'apporto fondamentale dei volontari, il Rifugio APAS inaugura il nuovo gattile, zona protetta, interamente recintata, di oltre 1.200 mq, su cui sono collocate tre baite (per un totale di 70 mq al coperto). Spazi che vanno ad aggiungersi a quelli che già si affacciano sul piazzale del rifugio, con otto piccoli box per l’accoglienza temporanea dei gatti, l'ospedalino per le gatte con i cuccioli e due piccole baite da 10 mq ciascuna, “utilizzate in estate per far fronte alle emergenze legate all’arrivo delle cucciolate”. Totale: 100 mq di locali al coperto, tutti riscaldati, puliti e confortevoli.

Natale per il Rifugio APAS significa anche questo: poter contare su strutture nuove “nate dalle ceneri del vecchio gattile costruito 30 anni fa con mezzi di fortuna”. Presente al taglio del nastro la Giunta di Castello di Faetano e il Capitano Giorgio Moroni, che nell'occasione ha consegnato alla Presidente APAS, Emanuela Stolfi un contributo in denaro destinato alle varie necessità degli ospiti a quattro zampe. Il prossimo anno i lavori di ristrutturazione si concentreranno sul canile. "Siamo molto contenti, siamo fieri di aver realizzato questa nuova casa per i nostri gatti - commenta Emanuela Stolfi - abbiamo voluto dopo 30 anni sostituire le strutture vecchie e fatiscenti e donare ai gatti queste nuove strutture più accoglienti, più comode, riscaldate e anche con un parco a disposizione con tanto di giochi. Questo ci rende fieri, felici e invitiamo magari anche la popolazione a visitare il nostro nuovo gattile".

Nei primi 11 mesi del 2024, 193 i gatti arrivati al rifugio, ma che potrebbero salire a fine mese ad oltre 200 unità, cifra più alta del 2023. Ad oggi nel gattile ci sono 80 gatti. In gran parte arrivano da cuccioli, e questo significa – spiega APAS - che “il randagismo felino in Repubblica è veramente difficile da contenere, nonostante gli sforzi messi in campo”. Le adozioni rimangono comunque elevate: 153 i gatti finora affidati quest'anno, di cui 25 adulti e 128 piccoli.

