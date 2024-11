MALTEMPO Il vento torna a sferzare: numerosi interventi nelle Marche. Nessun danno particolare sul Monte Nessun intervento di rilievo segnalato dalla Protezione Civile Sammarinese, se non il danneggiamento di una delle casine di Natale in via Eugippo, in Centro storico.

Pioggia e forte vento su gran parte delle Marche, nella notte lavoro intenso per i vigili del fuoco, oltre 190 gli interventi fatti. Maggiormente colpite le province di Macerata e Ancona dove le squadre sono attualmente impegnate e hanno svolto più di 120 interventi per la rimozione di alberi caduti in strada, rami pericolanti o appoggiati su linee elettriche. Da ieri interessate dal maltempo anche le provincie di Livorno, Firenze, Lucca, Prato, Pistoia e Pisa, danni causati principalmente dal vento che ha divelto alberi, cartelloni pubblicitari e tetti.

Effettuati dai vigili del fuoco 430 interventi, oltre 80 nella sola provincia di Livorno. Prosegue da 48 ore l’impegno delle squadre in Campania e Calabria: tra le province di Avellino e Benevento svolti 370 interventi, 330 in quelle di Catanzaro e Cosenza.

Raffiche sferzanti anche sul Monte Titano, dove il vento è ripreso nella serata di giovedì e nelle prime ore di venerdì. Cassonetti divelti e rami spezzati, ma nessun intervento di rilievo segnalato dalla Protezione Civile Sammarinese, se non il danneggiamento di una delle casine di Natale in via Eugippo, in Centro storico.

