Imprenditori propongono campagna informativa sulle buone pratiche da seguire negli esercizi

Gli imprenditori sammarinesi hanno notato che molti clienti non sono a conoscenza delle norme che regolano il comportamento da rispettare all’interno degli esercizi pubblici, come bar e ristoranti. Tramite una lettera al Congresso, chiedono così una campagna informativa sulle buone pratiche. “Una cittadinanza educata, oggi, con un piccolo investimento pubblicitario-informativo, farebbe risparmiare molti soldi al nostro sistema sanitario, già duramente provato, e servirebbe a salvaguardare – scrivono - la nostra già fragile economia e aiuterebbe noi esercenti nella gestione della clientela”. Fanno quindi l'esempio di post sponsorizzati sui social, con testi ed immagini riassuntive, cartellonistica standard, affissioni in luoghi strategici, dichiarazioni ufficiali semplici per testate giornalistiche on-line e cartacee. I decreti, sottolineano, contengono tutte le informazioni necessarie, ma non sono facilmente fruibili dalla popolazione.