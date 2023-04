Inaugurato il Cammino del Santo Marino, "un giorno speciale per la comunità"

Nel video le interviste a Federico Pedini Amati, Segretario di Stato per il Turismo e Mons. Andrea Turazzi, Vescovo Diocesi San Marino- Montefeltro.

Inaugurato questa mattina, il Cammino del Santo Marino: percorso religioso-naturalistico promosso dalla Segreteria di Stato per il Turismo in collaborazione con le Segreterie di Stato al Territorio e alla Cultura. Presente anche una delegazione dall'isola di Arbe. Un itinerario sacro, che tocca tutti i luoghi significativi della vita del Fondatore, nato dall'idea e dall'impegno di un gruppo di persone che si sono costituite in Comitato, riuscendo via via a coinvolgere istituzioni, diocesi, associazioni e intere comunità. Il progetto, giunto a completamento, è stato presentato ai Capitani Reggenti Alessandro Scarano e Adele Tonnini.

80 chilometri in totale - 60 in territorio italiano e 20 su suolo sammarinese, - da percorrere a piedi in 4 giorni (ma in parte anche in bici) suddivisi in tappe ben tracciate da Andrea Severi e San Marino Trekking. Partenza da Rimini, verso località Santo Marino per poi fare ingresso in Repubblica a San Marino Città, e da qui proseguire in direzione San Leo e infine Pennabilli.

“Il Cammino è un omaggio alla nostra terra – conferma la Reggenza – ai nostri anfratti più nascosti e al nostro amato entroterra che ci appartiene e racconta le nostre radici di comunità”.

Guarda le interviste a Federico Pedini Amati, Segretario di Stato per il Turismo e Mons. Andrea Turazzi, Vescovo Diocesi San Marino- Montefeltro.