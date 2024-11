Inclusione lavorativa e dislessia: un’opportunità per imprese e società

Il più delle volte ci si limita, quando si affronta il tema della dislessia, al percorso scolastico. Il Convegno ha voluto invece affrontare il tema dell'inclusione lavorativa. Al centro dell'iniziativa l'esigenza del riconoscimento della valorizzazione della neurodiversità per le imprese, che si traduce in vantaggio competitivo ed economico.

Presente il Segretario di Stato al Lavoro, Bevitori, che ha ricordato come le tematiche legate alla dislessia e all'inclusione lavorativa siano al centro del dibattito politico ed istituzionale. Avviato in questo contesto un tavolo di lavoro per la definizione di un progetto di legge ad hoc, che coinvolga associazioni di categoria e sindacati. Il Segretario Generale Anis, William Vagnini, ha evidenziato l'importanza di una normativa specifica per superare le difficoltà legate alla neurodiversità.

L'incontro ha ribadito la necessità di azioni condivise e mirate, con l'obiettivo di creare un contesto lavorativo inclusivo, capace di valorizzare il potenziale di tutti i cittadini, indipendentemente dalle loro caratteristiche personali. Focus, nell'ambito del convegno, anche sul problema del riconoscimento della certificazione dei DSA. A San Marino la validazione delle diagnosi non segue un protocollo definito, rendendo difficoltoso ottenere un riconoscimento ufficiale.

Sara Bucci