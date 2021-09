Informazione: si profila l'ipotesi di sottoscrizione di un Protocollo d'Intesa fra Italia e San Marino

Armonizzare i due sistemi. Questo il filo rosso del colloquio, all'insegna – si legge in una nota congiunta – di “una rinnovata e rafforzata collaborazione”. Dialogo “concreto”, quello fra il Sottosegretario all'Informazione e l'Editoria, Giuseppe Moles, e Teodoro Lonfernini. Sul tavolo anche l'ipotesi di una futura sottoscrizione di un Protocollo d'Intesa, per mettere a sistema le sinergie e valutare le opportunità derivanti dal processo di digitalizzazione. “Un protocollo che si inserisce in maniera estremamente interessante – afferma il Segretario di Stato - con lo sviluppo che vogliamo dedicare alla San Marino RTV”.

Riguardo al futuro della Radiotelevisione di Stato si è discusso infatti “della necessità di aprire una nuova fase”. In primo piano anche gli aggiornamenti alle rispettive legislazioni in materia di Editoria e l'Informazione. Piena sintonia, poi, fra Moles e il Segretario di Stato, su un argomento di forte attualità: la necessità di garantire un'informazione corretta, in un'epoca caratterizzata da una sempre maggiore pervasività dei nuovi media, dove “le notizie circolano con enorme velocità”. I responsabili all'Informazione di Italia e San marino hanno espresso infine “grande soddisfazione” per l'esito del colloquio.

Nel servizio l'intervista a Teodoro Lonfernini – Segretario di Stato all'Informazione