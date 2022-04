Isolata a Pievesestina, per la prima volta in Italia, la variante Xf del virus Sars-CoV-2

È stata isolata e sequenziata, per la prima volta in Italia, la variante del virus Sars-CoV-2, la Xf, una sorta di fusione fra la Delta e la Omicron. La scoperta, anticipata dall'edizione bolognese di Repubblica e che trova conferma in ambienti sanitari, è stata fatta al laboratorio di Pievesestina, a Cesena, diretto dal microbiologo Vittorio Sandri. Il tampone positivo era di un paziente che aveva importanti patologie, che ha contratto il Covid un paio di mesi fa e che poi è morto. "Ma non per la variante Xf - precisa Sandri a Repubblica - questo bisogna dirlo con molta chiarezza". Variante già diffusa in Inghilterra, circa 100 casi.

La campagna vaccinale contro il COVID-19 in Italia ha permesso di evitare circa 8 milioni di casi, oltre 500.000 ospedalizzazioni, oltre 55.000 ricoveri in terapia intensiva e circa 150.000 decessi. La stima, che si riferisce al periodo tra il 27 dicembre 2020, data di inizio della campagna vaccinale, e il 31 gennaio 2022, è riportata nel rapporto 'Infezioni da SARS-CoV-2, ricoveri e decessi associati a COVID-19 direttamente evitati dalla vaccinazione' appena pubblicato dall'Istituto Superiore di Sanità. Mentre il ministro della Salute, Speranza, parla di "circolazione del virus significativa, la mascherina resta indispensabile"