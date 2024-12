Istituto Musicale Sammarinese: docenti in allarme per il futuro della scuola

I docenti dell’Istituto Musicale Sammarinese esprimono profonda amarezza per la mancata ratifica del Decreto Delegato n.150/2024, che avrebbe introdotto una riforma attesa da anni. La legge istitutiva del 1994 è ormai ritenuta inadeguata a sostenere il funzionamento e la crescita dell’istituto, che oggi conta oltre 500 iscritti e numerosi progetti sul territorio. Il decreto, sostenuto dal Presidente Giacomo Volpinari e frutto di un lungo confronto tra tecnici e istituzioni, è stato ritirato all’ultimo giorno utile, lasciando l’IMS in una situazione di grande incertezza. I docenti temono gravi ripercussioni sulla gestione e sulle attività, sottolineando l'importanza della riconferma di Volpinari, considerato figura chiave per il futuro della scuola. L’appello è rivolto alle istituzioni affinché intervengano con urgenza per sbloccare una situazione definita "insostenibile".