La Reggenza in visita a San Marino Rtv: "Durante il Covid massimo impegno e professionalità”

Nel pomeriggio la visita, alla San Marino Rtv, dei Capitani Reggenti, Alessandro Mancini e Grazia Zafferani. Un appuntamento che si ripete ogni 6 mesi, sul finire di ciascun mandato reggenziale.

La Reggenza ha ringraziato tutta la tv di Stato per come ha affrontato il momento drammatico e storico del Covid con “massimo impegno e tanta professionalità”. I Capi di Stato hanno ringraziato tutti i professionisti dell'emittente per il lavoro svolto durante l'emergenza, specie a supporto delle fasce più deboli della popolazione come gli anziani, che tramite una comunicazione costante e puntuale sui canali tradizionali, sono stati sempre informati sull'evolversi della situazione epidemiologica.

La visita è stata anche l'occasione per riprendere il discorso su alcuni dei temi sul tavolo della politica come la questione frequenze, la sede e la legge per l'informazione.

Durante l'incontro sono stati proiettati alcuni filmati di anticipazione delle trasmissioni del palinsesto invernale che vedranno protagonisti personaggi del mondo dello spettacolo e del giornalismo.

Questa sera tutte le immagini della visita saranno riproposte nel TG speciale in onda alle ore 22.