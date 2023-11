La Verna: inaugurata la "Via dei presepi dei monti sacri"

Inaugurata ieri, a Chiusi della Verna, la mostra "Via dei presepi dei monti sacri", organizzata dall'Associazione Nazionale Città dei Presepi. Un progetto che fa parte del programma di valorizzazione degli itinerari Francescani fra San Marino, San Leo e La Verna, nell'ambito del progetto Francesco 4.0. Per il Titano presente Sara Toccaceli, in rappresentanza della Segreteria di Stato per il Turismo, che ha sottolineato l’impegno della Congregazione di Serravalle e dell’Associazione Granello di Senape. "La Colonia di San Marino - ha sottolineato - è ormai considerata un’ambasciata della Repubblica".