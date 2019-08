Legge IVG a San Marino, La Verità: “Aborto senza limiti, la legge peggiore”

È un dibattito che acquista vigore quello relativo alla legalizzazione dell'aborto a San Marino. Posizioni distanti registrate in questi giorni in territorio e oggi anche lo sguardo italiano sul tema, dalle pagine del quotidiano “La Verità”, in un articolo a firma di Silvana De Mari dai contenuti duri. “Aborto senza limiti: San Marino propone la legge peggiore” è il titolo. Contestata la proposta di legge, che è in attesa dell'imminente passaggio in commissione, laddove – riporta l'articolo - “consente l'aborto in qualsiasi stadio della gravidanza e non permette ai medici la libertà di obiezione”. Si cita inoltre la posizione già espressa in materia dal giudice Giacomo Rocchi: “la legge proposta a San Marino è di stampo individualista e libertario e porta a false libertà anche per la donna e la vita sessuale delle persone”.