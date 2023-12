Luce e gas: tabelle aggiornate consumo del 2023. Sportello Consumatori e CSdL: "Dati rettificati"

Sportello Consumatori e CSdL, dopo alcune segnalazioni, hanno aggiornato e rettificato le tabelle relative al consumo di gas e luce nel 2023. L'associazione e il sindacato spiegano che c'erano errori dovuti a "un errato utilizzo di un riferimento tecnico dei contatori, che varia a seconda della potenza impegnabile, determinando diversi coefficienti di calcolo".

"Scusandoci per l’errore, - scrivono - pubblichiamo quindi le tabelle corrette, coscienti della necessità che i cittadini possano visualizzare l’andamento dell’ultimo anno, per potersi fare un’idea delle tendenze in atto rispetto alla proposta di tariffe fisse, pur nella consapevolezza che i valori possono cambiare repentinamente, anche in maniera considerevole, come la storia recente ci ha insegnato".

C'è tempo fino a domani, 29 dicembre, per aderire all’offerta di tariffe fisse per la fornitura di energia elettrica e gas naturale valide dal 1° gennaio al 31 dicembre 2024 a San Marino.

