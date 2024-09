Maltempo: mercoledì l'allerta diventa arancione

È previsto per la giornata di mercoledì il clou della fase di maltempo che da ieri sera coinvolge la Romagna e, più in generale, il settore centro-orientale della Regione. Anche per domani sono previste condizioni di tempo perturbato con precipitazioni intense e persistenti che potranno assumere anche carattere di rovescio o temporale.

Le precipitazioni previste potranno generare diffusi fenomeni franosi, ruscellamento lungo i versanti e innalzamenti dei livelli idrometrici con superamenti delle soglie 2 nei corsi d'acqua del settore orientale e delle soglie 1 nei corsi d'acqua del settore centrale della regione.

Sono previsti venti di burrasca moderata (tra 62 km/h e 74 km/h ) da nord-est sul mare, localmente sui litorali e sulle cime dei rilievi occidentali. Mare al largo da molto mosso ad agitato. La persistenza di onda e livello del mare prossime ai livelli di attenzione, potrà generare localizzate erosioni ed inondazioni del litorale, possibili esondazioni di fiumi e canali alla foce per le difficoltà di deflusso delle piene in mare.

Intanto sono notevoli gli accumuli registrati nell'area sud del Riminese. In particolare si segnalano i 50 millimetri di pioggia caduti dalla mezzanotte a San Clemente e i 30 di San Giovanni in Marignano.