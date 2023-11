Maltempo, raffiche di vento sopra gli 80 km/h a San Marino

Il vento continua a farla da padrone sul Titano in queste giornate. Anche nella giornata di oggi, giovedì 2 novembre le raffiche hanno sferzato il territorio con punte fino ad 82 Km/h registrate alla centralina di Chiesanuova. Il forte vento ha influenzato anche il regolare svolgimento delle manifestazioni previste per il ponte in Città, in particolare nella zona della Cava dei Balestrieri. Anche nei Castelli più bassi le raffiche sono state intense con punte di 63 km/h.

Sulle aree appenniniche dell'Emilia Romagna precipitazioni anche intense che hanno portato la Protezione Civile regionale ha raccomandare la massima attenzione sui possibili innalzamenti dei livelli idrometrici. Confermata l’allerta arancione anche nella giornata di domani, venerdì 3 novembre per le piene dei corsi d’acqua, frane e vento, a seconda della zona. Allerta gialla per la costa ferrarese e romagnola, per la bassa collina e la pianura romagnola.

L'Europa fa invece i conti con la tempesta Ciaràn. In Francia il bilancio parla di due morti e 16 feriti, circa 1,2 milioni di case sono rimaste senza elettricità e un milione di persone non ha più accesso alla rete mobile. Le raffiche di vento hanno superato i 170 chilometri orari. Una donna è morta nel centro di Madrid dopo esser stata travolta da un albero. In Belgio un bimbo di 5 anni è stato travolto da un albero che lo ha ucciso.