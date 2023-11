Manifestazione per la Pace in Piazza della Libertà

Domani a San Marino è in programma, in Piazza della Libertà, alle 16, una “Manifestazione per la pace” che nasce da un'iniziativa spontanea della cittadinanza. I promotori hanno deciso di organizzarla anche per dissociarsi rispetto all'astensione di San Marino all'Assemblea delle Nazioni Unite, sulla mozione che chiedeva una tregua umanitaria e duratura nella Striscia di Gaza.

"Si tratta di una manifestazione - puntualizza Francesca Taddei, una delle promotrici - che è organizzata da liberi cittadini perché non riusciamo più a stare in silenzio di fronte a quello che sta succedendo nella Striscia di Gaza e in Israele. Crediamo che San Marino non debba astenersi (all'Onu, ndr) di fronte alla violazione dei diritti umani. San Marino deve essere parte attiva nel chiedere il cessate il fuoco immediato e l'apertura di corridoi umanitari che possono e devono essere l'unica risposta".