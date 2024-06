Maturità al giro di boa con le prove orali

Nel video, le voci di alcuni maturandi e l'intervista al Dirigente delle Scuole Superiori, Giacomo Esposito

Orali al via per gli 88 maturandi della Scuola Secondaria Superiore di San Marino. Si tratta dell'ultimo sforzo che separa gli studenti dall'agognato diploma, tra il sollievo di chi ha appena tenuto il colloquio e l'emozione di chi si appresta a farlo.

Nuova prova, non meno impegnativa e formativa rispetto agli scritti. “Gli orali sono un momento importante – commenta il Preside, Giacomo Esposito - perché i ragazzi possono dialogare con la Commissione. Prima erano da soli con se stessi; adesso invece possono esprimere tutto quello che hanno fatto nel corso dei loro cinque anni, perché le competenze per superare una prova orale così impegnativa non si maturano nell'arco di due settimane di studio”.

Aule aperte per i colloqui, mattino e pomeriggio, per tutta la settimana; il pensiero va tutto alle vacanze, mentre è già matura la scelta per l'Università. “Tappa” finale - oggi - anche in Italia, con i colloqui che slitteranno di qualche giorno negli istituti che sono sede di seggio in occasione dei ballottaggi per le amministrative.

Nel video, le voci di alcuni maturandi e l'intervista al Dirigente delle Scuole Superiori, Giacomo Esposito