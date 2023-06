Maturità: seconda prova a San Marino e in Italia, prime indiscrezioni

Secondo giorno di esami di maturità per 536.008 maturandi in Italia e seconda prova anche per i 113 studenti di San Marino. Riguarda le discipline caratterizzanti i singoli percorsi di studio. Prime indiscrezioni rilanciate da ANSA. E' un brano di Seneca che si rivolge all'amico Lucilio è l'autore deciso dal ministero dell'Istruzione per la seconda prova scritta, latino, al liceo classico. Per quanto riguarda gli 8 quesiti della prova di matematica del liceo scientifico, diversi di questi riguardano l'analisi matematica - dall'applicazione del Teorema di Rolle allo studio degli zeri di una funzione - combinati con alcuni di geometria e di geometria analitica. Infine - rende noto il sito Skuola.net -, un quesito sul calcolo delle probabilità, inerente un dado truccato. Al liceo per le Scienze Umane, per l'indirizzo scienze umane, la traccia è formata da due parti. La prima è un brano tratto dall'opera "Il metodo. Etica" del filosofo Edgar Morin. La seconda è invece incentrata su un estratto dagli "Scritti Civili" di Vittorio Bachelet.

Al liceo linguistico, per la prova di inglese, Barnes, Obama e l'Unesco.



All'istituto tecnico a indirizzo Amministrazione, Finanza e Marketing la traccia proposta per la seconda prova è incentrata su Economia Aziendale. La società oggetto della prova, per migliorare la reputazione, rafforzare l'immagine aziendale e mostrarsi consapevole e responsabile nei confronti dell'ambiente, ha deciso, pur non essendo obbligata, di integrare la Relazione sulla gestione con una sezione separata contenente la Dichiarazione non finanziaria.