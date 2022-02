Mezzaluna Rossa dona 47 mila euro alla Croce Rossa Sammarinese, diversi gli incontri bilaterali

200 mila Dirham che per la Croce Rossa Sammarinese significano oltre 47 mila euro, per affrontare l’emergenza sanitaria causata dalla pandemia da Covid-19. È la donazione che i rappresentanti della Mezza Luna Rossa hanno fatto al Titano. Un riconoscimento che arriva al termine dell'incontro con i Capitani Reggenti e il segretario al Turismo. A riprova dei buoni rapporti che hanno segnato questa trasferta in terra emiratina culminata con il National Day.

Incontri basati anche sull’interscambio culturale con una realtà, quella del Cultural District di Al Fahidi, nata per promuovere le tradizioni locali in una delle città più innovative al mondo. Al centro del dialogo con i Segretari al Lavoro Lonfernini e all'industria Righi, la necessità, per tutti i Paesi di restare legati alla tradizione pur nello sviluppo economico e tecnologico. Giornata che ha visto anche l'incontro tra il Segretario Istruzione e Cultura Belluzzi con l'omologo degli Emirati Arabi Uniti Noura Al Kaabi. I due Ministri si sono confrontati sulla possibilità di avviare un percorso che porti alla firma di un Memorandum of Understanding che crei un ponte tra i due Paesi per avviare scambi culturali a margine del quale far nascere accordi tra le istituzioni della cultura quali le università.

Passi concreti, un canale bilaterale aperto dal precedente commissario Expo Mauro Maiani, prematuramente scomparso, il cui lascito non è andato perduto.