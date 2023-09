Museo di Stato di San Marino: taglio del nastro per la mostra “Visioni d'Europa"

Nel servizio l'intervista a Roberto Ganganelli (Curatore mostra)

Progetto espositivo unico nel suo genere che si inserisce alle celebrazioni del 40esimo anniversario delle relazioni diplomatiche fra la Repubblica e Unione Europea. La mostra “Visioni d'Europa su francobolli e monete di San Marino” testimonia l'evoluzione filatelico-numismatica che ha accompagnato le relazioni bilaterali. “L'accordo di associazione che stiamo portando avanti – evidenzia il Segretario di Stato per gli Affari Esteri Luca Beccari – è oggi il tema centrale, ma nostro rapporto con UE vive da sempre grazie alle relazioni che San Marino ha sempre coltivato”. “Non solo una mostra – aggiunge Andrea Belluzzi, Segretario di Stato alla Cultura – ma un racconto di oltre 40 anni di rapporto con l'Europa”.

"L'idea di Europa credo sia un'idea connaturata nella storia sammarinese comunicata da decenni attraverso le monete e francobolli - afferma Roberto Ganganelli, curatore mostra - come ha ricordato il Segretario in udienza, bene o male si è già in Europa con una storia e valori condivisi".

La mostra, aperta al pubblico fino al 19 novembre, raccoglie non solo francobolli e monete ma anche modelli d'arte e bozzetti di importanti artisti. È frutto della collaborazione tra la Segreteria di Stato per gli Affari Esteri, la Segreteria di Stato per l’Istruzione e la Cultura, la Direzione Affari Europei del Dipartimento Affari Esteri, gli Istituti Culturali e il Museo del Francobollo e della Moneta.

Nel servizio l'intervista a Roberto Ganganelli (Curatore mostra)