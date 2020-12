Natale ai tempi del Covid: per tanti una videochiamata con i cari significa speranza

In questo Natale segnato dalla pandemia non tutti potranno passare del tempo con i propri cari come da tradizione. Limitazioni, isolamento o quarantena alcuni dei motivi. Gli strumenti tecnologici connessi alla Rete, come gli smartphone, si trasformano allora in mezzi indispensabili per mantenere un minimo di contatto umano e, allo stesso tempo, di speranza.





Uno dei fenomeni di questo periodo è l'adattamento all'uso della tecnologia da parte di persone che prima non erano in grado di utilizzarla. Compresi gli anziani: tra loro c'è chi ha imparato spinto dalla voglia di raggiungere, anche solo in video chiamata, figli e nipoti. L'uso degli strumenti social nella pandemia è stato studiato nell'ultima ricerca dell'Osservatorio News-Italia guidato da Lella Mazzoli.

Nel servizio, l'intervista alla sociologa Lella Mazzoli