Nicolò Govoni candidato da San Marino Nobel per la pace

Lo ha annunciato con emozione venerdì scorso la consigliera di Repubblica Futura Sara Conti, Nicolò Govoni è il primo candidato premio Nobel per la pace presentato da San Marino. Oggi su Facebook il ventisettenne di Cremona ha espresso tutta la sua gratitudine: “È il più grande onore della mia vita. Sono a corto di parole. È un sogno che si avvera. Ringrazio Sara Conti e Paolo Berardi per aver creduto in me”.

Nicolò insieme alla onlus “Still I Rise” porta avanti da diversi anni un progetto concreto per la tutela dei diritti umani e la promozione della dignità della persona, sopratutto di giovani e bambini, con iniziative per il diritto all'istruzione in India o contro le condizioni degradanti nel campo profughi dell'Isola di Samos.

Nel servizio l'intervista a Nicolò Govoni