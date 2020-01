RF su giuramento giudici d'appello: "Un silenzio assordante"

“Silenzio assordante” per Repubblica Futura sull'applicazione della sentenza dei Garanti in merito al giuramento dei due giudici d'appello, “a fronte invece – rileva il capogruppo Nicola Renzi – di una accelerazione incomprensibile impressa dal Governo quando si è trattato del giuramento dei membri del Collegio dei Garanti". Sollecitano una azione celere, anche a fronte di altri ruoli da tempo vacanti, quali la nomina di un giudice di terza istanza (posto lasciato dal giudice Lamberto Emiliani) o la corte del trust. Annunciano di aver inviato alla Reggenza una lettera e chiesto un incontro, accordato dai Capi di Stato per lunedì prossimo. “È giusto che il Governo abbia preso tempo per analizzare la sentenza – dice Renzi - ma è arrivato il momento di darvi attuazione, è un atto dovuto”.

Diritti umani all'attenzione del partito che lancia per domenica 2 febbraio, alle 17 (Casa del Castello di Borgo Maggiore), la conferenza “L'Infanzia e la Shoa: essere bambini in un lager”. “Ogni anno – spiega Fabrizio Perotto – Repubblica Futura vuole riflettere sul tema dell'antisemitismo, ancor di più quest'anno, davanti a percentuali sempre più alte, il 15%, di quanti pensano che la Shoa non sia esistita. Un taglio particolare, guardando ai bambini, a come hanno reagito o resistito alle atrocità di quel periodo”. Relatori Verter Casali, Stefano Palagiano, Patrizia Pellanda, insieme alla proiezioni del film d'animazione RAI “La stella di Andra e Tati”, sorelle sopravvissute, bambine ad Auschwitz.

Poi quella che suona come una novità per San Marino la annuncia con emozione Sara Conti, che in qualità di parlamentare - con il pieno appoggio di Repubblica Futura - ha presentato la candidatura a Premio Nobel per la Pace 2020 di Nicolò Govoni. 27 anni, un impegno concreto per la tutela dei diritti umani e la promozione della dignità della persona - soprattutto bambini e giovani - con iniziative per il diritto all'istruzione in India o contro le condizioni degradanti nel campo profughi dell'Isola di Samos.

Nel video, l'intervista a Fabrizio Perotto di Repubblica Futura