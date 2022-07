Notte Rosa: oltre 2 milioni di presenze e un volume d'affari di 200 milioni

Il capodanno dell'estate ha fatto il pieno. Si registra ovunque grande soddisfazione per la Notte Rosa che è tornata quest’anno alle performance delle prime edizioni. Alberghi pieni in tutta la Riviera, con picchi in alcune località del 100%. Si stiamo oltre 2 milioni di presenze e un volume d'affari di 200 milioni. Per il sindaco di Rimini, Jamil Sadegholvaad è stata un’edizione bellissima e indimenticabile. “Il ritorno alla collocazione originaria nel primo week end di luglio ci ha premiato – ha commentato - Su questa edizione, che abbiamo definito della ‘rinascita’, avevamo grandi aspettative e non ci ha deluso”. Oltre 200 eventi, quasi tutti gratuiti, da Comacchio a Cattolica e più di 100 artisti nelle principali piazze. Grande suggestione dei concerti all’alba: la spiaggia è stata uno dei palchi principali di questa edizione. Un’offerta culturale per tutte le età: dai concerti con i grandi nomi della musica italiana fino alle proposte per i giovanissimi. Ma quest’anno la Pink&Love ha dato molto spazio a tutte le forme di aggregazione sana: sport, wellness ed escursioni nella natura.