Nuove idee Nuove imprese: vince Ludotecnic, start up dedicata alla scuola digitale

sentiamo Nicola Simoncelli, Roberta Kayed ed Enea Toschi

Al Centro Congressi Sgr la proclamazione dei vincitori di "Nuove idee, nuove imprese", 23esima edizione. Le start up più fresche e innovative, selezionate tra 117 candidati. Nuove idee, nuove imprese, una competizione tra business plan: 15 i finalisti - per lo più di giovane età - con i migliori progetti d'impresa. Tra di loro anche la sammarinese Finder. Hanno partecipato all'evento organizzato dalla Camera di Commercio della Romagna, Confindustria Romagna e non solo. In collaborazione con Fattor Comune.

Tra i soci anche realtà sammarinesi come Anis, Sums, Camera di Commercio, Unirsm e San Marino Innovation. Un Comitato tecnico scientifico ha ascoltato una breve presentazione di tutte le start up, diverse tra loro per tematiche e applicazioni. In palio per i primi tre classificati 20mila euro e numerosi benefit. Sul gradino più alto del podio Ludotechnic, che progetta e realizza dispositivi interattivi per le scuole, ispirati al metodo Montessori. Il lancio sul mercato è previsto per la prossima primavera. Al secondo posto Medici Umani, che promuove la salute mentale dei professionisti del settore, per rimettere al centro la persona dietro al camice.

Terzo classificato MyVet, che ha sviluppato l'identità digitale degli animali domestici, direttamente collegata al libretto sanitario, connettendo veterinari, proprietari e professionisti.

Nel video le interviste ai primi tre classificati: Nicola Simoncelli (Ceo Ludotechnic), Roberta Kayed, (founder Medici Umani) ed Enea Toschi (Ceo MyVet)