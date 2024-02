Nuovi ambasciatori presentano le credenziali, il SdS Luca Beccari: “La forza di San Marino è il dialogo”

L'incontro dell'ambasciatore Zahis Ramstam con la Reggenza

In un mondo attraversato da conflitti e tensioni, lo strumento principale per trovare soluzioni comuni sono dialogo e multilateralismo. Così il Segretario di Stato per gli Affari Esteri Luca Beccari introduce gli 8 nuovi ambasciatori che questa mattina hanno presentato le lettere credenziali ai Capitani Reggenti Filippo Tramagnini e Gaetano Troina.

Sono Zahid Rastam ambasciatore della Malesia, Anne Marie Eastwood del Principato di Monaco, Bernardo Luis de Carvalho Futscher Pereira per il Portogallo, Henri Okemba ambasciatore della Repubblica del Congo, Hans-Dieter Lucas della Repubblica Federale di Germania, Jacqueline Anne Frizelle per la Nuova Zelanda, Matti Lassila ambasciatore di Finlandia e Martin Briens della Francia. Beccari ha richiamato il valore assunto dall'attività diplomatica, sottolineando l'importanza del percorso di Associazione con l'UE: “L'ambizione – afferma Beccari – è arrivare alla firma in tempi brevi”.

A Palazzo Begni i singoli incontri con gli ambasciatori: con Zahis Ramstam, della Malesia, sono state prospettate ipotesi di collaborazioni in ambito economico, culturale, turistico e commerciale. Europa al centro della discussione con gli ambasciatori Anne Marie Eastwood, del Principato di Monaco, Bernardo Luis del Portagallo, Hans-Dieter Lucas, della Germania e Martin Beriens, rappresentante diplomatico francese.

Con Henri Okemba, ambasciatore della Repubblica del Congo, trattate le prospettive di sviluppo alla luce della volontà sammarinese di aprirsi a Paesi extra-UE, mentre con l'ambasciatore della Nuova Zelanda Jacqueline Anne Frizelle proposta una cooperazione in ambito tecnologico e commerciale. Tema affrontato anche con Matti Lassila, della Repubblica di Finlandia che ha ricordato anche l'importante appuntamento per il 2025, anno in cui ricade il trentennale delle relazioni bilaterali San Marino – Finlandia.

L'ambasciatore francese Martin Briens, prima della consegna delle lettere credenziali, ha incontrato gli studenti di 2°, 3°, 4° linguistico e 4° economico della scuola secondaria superiore. Presente anche il Console onorario Séverine Dozinel, la Presidente onoraria dell'Alliance française San Marino e la Presidente dell'Alliance française di Rimini.