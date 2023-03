PAM: Ucraina, ambiente e migranti al centro dei lavori

La delegazione sammarinese al PAM

Dall'invasione russa in Ucraina, alla lotta al cambiamento climatico e alle minacce in evoluzione delle attività terroristiche e criminali. Numerosi i temi affrontati in Marocco nella due giorni della 17° Sessione Plenaria dell'Assemblea Parlamentare del Mediterraneo. Presente la delegazione sammarinese composta dai consiglieri Adele Tonnini, Giacomo Simoncini e Matteo Ciacci. Tra gli argomenti centrali lo sfruttamento delle risorse idriche e i crimini ambientali. Proprio su quest'ultimo punto Adele Tonnini è stata nominata “rapporteur” dalla PAM, la cui risoluzione verrà votata all'Assemblea Generale del prossimo anno.

"San Marino è intervenuto anche sulla parte del cambiamento climatico - aggiunge Adele Tonnini - per quanto riguarda la necessità di agire sull'urbanizzazione e quindi ha portato a conoscenza di tutti i membri dell'assemblea la Dichiarazione di San Marino firmata in Repubblica dell'UNECE, sottoscritta dagli architetti proprio per creare le città del futuro sostenibili e in modo che sia una definizione univoca di quelle che dovranno essere le città del futuro".

Si è parlato anche della lotta alla tratta di essere umani e al traffico di migranti nella regione PAM. Proprio oggi a Crotone il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha fatto visita alla camera ardente delle vittime del naufragio e in seguito ha raggiunto l'ospedale della città calabrese dove sono ricoverati i bambini feriti assicurando sostegno a tutti i profughi.

Nel servizio l'intervista ad Adele Tonnini (Delegazione sammarinese PAM)