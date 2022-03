PdL IVG, Comitato Uno di Noi: “Semplicistico e sbrigativo, un testo impresentabile”

Dopo il deposito del progetto di legge sull'interruzione volontaria di gravidanza elaborato dal Governo, interviene il Comitato “Uno di noi”, sorto proprio in occasione del referendum sull'aborto. Annunciano la prossima costituzione in Associazione, per consolidare le attività avviate in campagna referendaria. Forte la critica al progetto di legge: “semplicistico e sbrigativo – lo definiscono - che in soli 9 articoli intende regolamentare una materia complessa, non disciplinando affatto, ad esempio, né il tema della prevenzione, del sostegno alle madri né quello dell’obiezione di coscienza del personale sanitario”.

Preoccupazione poi per gli spazi lasciati "all'apertura di strutture sanitarie private" per attività legate all'IVG "non permesse dalla legislazione di molti paesi, con il rischio fondato - dicono - che si apra a San Marino la stagione del turismo abortivo”. L'auspicio che si possa avviare il confronto per emendare un testo che definiscono “impresentabile”.