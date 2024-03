Pennabilli: Orizzonte Comune, "bocciata la cittadinanza onoraria al Vescovo Turazzi"

Il Gruppo Consiliare Orizzonte Comune, in una nota stampa, scrive come nel Consiglio Comunale di lunedì 18 marzo, abbia proposto un Ordine del giorno per il conferimento della cittadinanza onoraria al Vescovo di San Marino Montefeltro, Mons. Andrea Turazzi, "guida emblematica e devota della nostra Diocesi", purtroppo il Sindaco e il gruppo di maggioranza del Comune di Pennabilli hanno votato contrariamente a questa proposta senza motivare il voto contrario, nonostante le ripetute sollecitazioni del gruppo Orizzonte Comune. "È consuetudine che ai Vescovi della Diocesi San Marino-Montefeltro - prosegue la nota - venga conferita la cittadinanza onoraria di Pennabilli, come ai Vescovi Paolo Rabitti e Luigi Negri. L’onorificenza è stata proposta secondo le indicazioni previste dal “Regolamento Comunale per il conferimento delle Cittadinanze Onorarie, il riconoscimento delle civiche benemerenze e degli encomi”.

L'amministrazione getta acqua sul fuoco: "Mons. Turazzi è già nostro cittadino" come riporta il Resto del carlino.