Persiste il maltempo: allerta arancione della Protezione Civile

Non accenna a decollare la primavera. La Protezione Civile di San Marino ha diramato un allarme arancione per il rischio di forti piogge e temporali. Tra la serata di oggi infatti e per tutta la giornata di domani, sono infatti previste precipitazioni anche molto abbondanti con venti forti che faranno scendere ancora di più le temperature, già basse rispetto le medie del periodo.

Miglioramenti contenuti del meteo si avranno tra martedì e mercoledì e tra giovedì e venerdì, ma le temperature saranno più vicine alle medie di marzo piuttosto che di maggio.