SEGRETERIA ISTRUZIONE Primo giorno: il messaggio di Lonfernini alla Scuola 'cuore pulsante del Paese' "Oggi per tutti voi è un giorno speciale, che vivete in un momento storico che ci pone di fronte sfide senza precedenti" scrive il Segretario all'Istruzione.

Ombrelli aperti e zaini chiusi. Comincia sotto la pioggia la scuola a San Marino. Un primo giorno, avvolto dalla nebbia, E' un giorno che non si dimentica: “Per ognuno – scrive il segretario all'Istruzione Teodoro Lonfernini in una lettera per il primo giorno di scuola – rappresenta sempre l'avvio di un nuovo percorso, che richiederà impegno, ma regalerà soddisfazioni”.

E' una prima volta anche per lui, alla guida di un dicastero con cui si avvicina al sistema educativo “con grande rispetto – sottolinea -, consapevole dell'importanza che riveste per il progresso della società. La scuola – ricorda – è il luogo dove si promuove la cittadinanza attiva, il rispetto delle diversità, la coesione sociale e lo sviluppo di un pensiero critico. Vi invito a vivere questo nuovo anno – conclude – come un'opportunità unica, di scoperta e di crescita”.

Un primo giorno a cui guarda con attenzione anche il segretario Alessandro Bevitori, anche lui per la prima volta alla guida del Lavoro: per l'occasione in visita al Centro di Formazione Professionale. Guidato dalla dirigente Susy Serra ha salutato gli studenti e passato in rassegna tutti i laboratori e le attività offerte dall'Istituto. Una realtà in fermento, sempre pronta a sperimentazioni ed evoluzioni.

