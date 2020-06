Proseguono gli incontri dei Capitani Reggenti: oggi la visita alla Scuola Secondaria Superiore

Nel primo pomeriggio i Capitani Reggenti Alessandro Mancini e Grazia Zafferani, insieme al Segretario di Stato all'Istruzione Andrea Belluzzi hanno fatto visita alla Scuola Secondaria Superiore. Un incontro, come quello avvenuto nei giorni scorsi con le scuole medie di Fonte dell'Ovo e Serravalle, per esprime vicinanza e complimentarsi con il corpo docente per il difficile lavoro portato avanti in questi mesi nonostante il lockdown.

Fino al 28 giugno sono 114 i ragazzi e le ragazze tornati in presenza a scuola per sostenere l'esame di maturità, prova che prevede il solo colloquio orale.