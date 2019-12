Proseguono le visite della Reggenza nelle scuole: questa mattina elementari e infanzia di Murata

È la tutela del pianeta il tema centrale dei lavori presentati ai Capi di Stato dai bambini e dalle bambine della scuola dell'infanzia di Murata. “Orto e ambiente” il titolo del progetto che affronta tutti gli aspetti della vita quotidiana nel rispetto della terra. La finalità è quella dell'insegnamento del riciclo e del riuso. Dare una seconda vita ai materiali, come il contenitore di latta per alimenti diventato vaso per le piante di rosmarino regalate ai Capitani Reggenti. Rientra all'interno del progetto di cittadinanza la recita della poesia “Il Mio Paese”, di Maria Muccioli. Non è mancato il momento dei canti natalizi con il brano “Feliz Navidad” intonato in spagnolo e inglese.

“Ambientiamoci” è invece il titolo del progetto presentato dagli alunni della Scuola elementare la Quercia. Attività portata avanti già da alcuni anni con un importante focus sull'ecologia. Tanti lavori anche sui temi dell'educazione alla cittadinanza. Vista la ricorrenza del 30° anniversario della Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia è stato presentato anche lo spettacolo teatrale, che verrà messo in scena ad aprile, sulla storia di Peter Pan. Sul tema plurilinguismo un'attività per omaggiare il 50° anno dall'allunaggio sulla luna. Prima di lasciare la scuola la Reggenza è stata omaggiata con una corona realizzata con rami di vite.